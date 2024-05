Miłośnicy koni spotkali się w Mierzęcinie. Są zawody i pokazy kaskaderskie. Ale emocje!

Święto pasjonatów jeździectwa

Skoki przez przeszkody i akrobacje

W tym roku zmieniliśmy formułę, bo po raz pierwszy nasza impreza trwa dwa dni, a więc w sobotę oraz niedzielę. Po raz pierwszy rozgrywamy też zawody wyższej rangi, więc mamy większą liczbę zawodników niż we wcześniejszych latach. Tym razem przyjechało do nas ponad sto trzydzieści koni. Oczywiście najwięcej jest uczestników z województwa lubuskiego, ale mamy też zawodników z Poznania, Szczecina czy Piły - mówi Patryk Kozajda, dyrektor zawodów.

Największa atrakcją był jednak pokaz woltyżerki. Efektowne popisy kaskaderskie i widowiskowe akrobacje, takie jak stanie na grzbiecie galopującego konia czy zeskok i wskok na konia w trakcie galopu zrobiły spore wrażenie nawet na osobach, które na co dzień nie interesują się jeździectwem. Była to tak zwana dżygitówka, czyli jazda konna o charakterze akrobatycznym odwołuje się do tradycyjnej sztuki jeździeckiej opanowanej przez kozackich jeźdźców już w zamierzchłych czasach.