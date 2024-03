"Chwila" przed zawałem. Nasze ciało ostrzega, że dzieje się coś złego | OBJAWY

Wielu pacjentów z zawałem to osoby, u których jest on pierwszym objawem choroby serca! Na zasadzie: "Przecież do wczoraj byłem aktywny, jestem bardzo zdziwiony tym, co się stało". Dlatego tak ważne są regularne badania i reagowanie na symptomy. Nasz organizm w wielu przypadkach informuje, jeśli dzieje się coś złego. Na tyle dobrze znamy swoje ciało, że nawet podczas treningu, jesteśmy w stanie zauważyć minimalną zmianę, która może wskazywać, że coś jest nie tak.

Jak dochodzi do zawału serca?

Do zawału najczęściej dochodzi na skutek zamknięcia naczynia wieńcowego, które doprowadza krew i tlen do unaczynionego obszaru mięśnia sercowego. Generalnie jest tak: czas od zamknięcia naczynia do całkowitego obumarcia mięśnia sercowego to jest mniej więcej od sześciu do 12 godzin. Im szybciej lekarze rozpoczną ratowanie osoby z zawałem, tym więcej mięśnia są w stanie uratować.