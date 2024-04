Niebieski Bieg w Gorzowie. Na trasie tłumy uczestników. Tu każdy był zwycięzcą!

Ponad czterystu biegaczy na starcie

Niebieski kolor nie jest przypadkowy. To znak solidarności z osobami cierpiącymi na autyzm. Takie koszulki, ale też inne niebieskie akcenty mieli na sobie uczestnicy sobotniego biegu, który odbył się w Parku Górczyńskim. W samo południe spotkało się tam kilkuset biegaczy oraz kibiców. To była dla nich okazja do sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim możliwość wsparcia osób z autyzmem oraz ich bliskich.