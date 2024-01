Mniej zjazdów i przejść dla pieszych w okolicy Uniwersytetu Zielonogórskiego? Jest pomysł na to miejsce | WIDEO

Departament Zarządzania Drogami w Urzędzie Miasta Zielona Góra chciałby przebudować kolejny odcinek jednej z głównych ulic w mieście. Możliwe, że pomysł trafi do drugiego etapu realizacji Inteligentnego Systemu Transportu. Chodzi o ważny odcinek ul. Wojska Polskiego. Miasto już czeka na oferty dotyczące koncepcji rozbudowy tego miejsca.

Na ulicach Zielonej Góry. Trzy zjazdy i dwa przejścia

Dzisiaj na tym odcinku ul. Wojska Polskiego są w bliskiej odległości dwa przejścia dla pieszych, w tym jedno z sygnalizacją oraz zjazdy do i z dawnego Polmozbytu oraz do Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poszukiwania rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przechodniów w tym miejscu trwały już przed wielu laty, kiedy teren uczelni był ogrodzony, była furtka, a potem zniknęło ogrodzenie, a pojawiła się możliwość włączania światła na pasach. Z przejść dla pieszych korzystają nie tylko studenci. Wielu studentów przyjeżdża na uczelnię samochodem. – Zjazd z ul. Wojska Polskiego na teren Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dawnego Polmozbytu jest jedną z problematycznych lokalizacji w Zielonej Górze – potwierdza Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w Urzędzie Miasta Zielona Góra. – Po pierwsze, jest jedna sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych, a drugie przejście jest nieosygnalizowane, jest też przejazd rowerowy na tym przejściu. Po drugie, dawny Polmozbyt wcześniej czy później sprzeda się i rozbuduje, a inwestycja będzie miała wpływ na ruch drogowy w tym miejscu. Dlatego chcemy zrobić koncepcję, która być może weszłaby do drugiego etapu ITS.

Ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze. Jak poprawić odcinek przy uczelni?

Urzędnicy widzieliby w tym miejscu ul. Wojska Polskiego dodatkowy pas do skrętu w lewo. Jeden zjazd obsługiwałby, zarówno teren uniwersytetu, jak i Polmozbytu. To możliwe do realizacji, bo działka pomiędzy obecnymi zjazdami jest miejska.

– Idea jest taka, aby upłynnić ruch na ul. Wojska Polskiego, aby nie było pojazdów skręcających do uniwersytetu i blokujących ruch na wprost na tej ulicy, bo wiadomo, każdy kto skręca w lewo, musi czekać na pojazdy, które przejeżdżają z kierunku przeciwległego i w tym momencie blokuje się ruch na drodze głównej. Żeby tego uniknąć, chcielibyśmy zrobić dodatkowy pas do skrętu w lewo, czyli poszerzyć ul. Wojska Polskiego.

Wówczas zamknięte byłyby dwa osobne zjazdy. A teren byłby skomunikowany jedną drogą z sygnalizacją świetlną.

Miasto spodziewa się gotowej koncepcji w połowie roku. Jest jeszcze kilka dni dla chętnych firm na składanie ofert tej sprawie. W drugiej połowie roku będą wybierane lokalizacje do przetargu na drugi etap Inteligentnego Systemu Transportu. Wtedy okaże się, czy pomysł zyska akceptację. Jeśli tak, potrzeba będzie roku na projektowanie. Realizacja byłaby możliwa w 2026 roku.

ITS. Co to jest?

Przypomnijmy, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, ITS (z ang. Inteligent Transportation System) to systemy wykorzystujące technologie informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obejmującym infrastrukturę, pojazdy i jego użytkowników, a także w obszarach zarządzania ruchem i zarządzania mobilnością, oraz do interfejsów z innymi rodzajami transportu. Celem ich stosowania w miastach jest poprawa bezpieczeństwa i lepsza koordynacja korzystania z sieci transportowych.