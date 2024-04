Mnóstwo ciekawych wydarzeń kulturalnych czeka na Państwa! Dom o Zielonych Progach, CeZiK o nauce, "My i oni" u Osterwy, Klan Machaliców

Stand-Up bez przekleństw

W środę (10.04) o godz. 19 w Cafe Noir wystąpi Kuba Dąbrowski w programie stand-up pt. „Bez przekleństw”. Czy to naprawdę możliwe, warto się przekonać na własne ... "uszy".

Tak nazwałem mój nowy program komediowy, gdyż w całym moim występie nie pojawi się ani jedno słowo powszechnie uważane za wulgarne. W poprzednich programach dostawałem komentarze w różnych serwisach społecznościowych tj. "a po co tyle przekleństw?", "no i to jest polski stand up- rzuci kilkoma wulgaryzmami i myśli, że jest śmieszny". Postanowiłem z tym nie walczyć, tylko wyjść naprzeciw oczekiwaniom widzów. Nie będę ukrywał, że nie było łatwo skomponować cały program tak, żeby ani razu nie przekląć i to jest super wyzwanie. Co Was czeka w moim występie? Żarty, przede wszystkim żarty. Pojawią się takie, które będą przyjazne i dla starych i dla młodych. Pojawi się trochę ostrości i kontrowersji. Jednego jestem pewien, wyjdziecie z uśmiechem na twarzy, a o to przecież chodzi.