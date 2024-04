Zabytkowe pojazdy przyjadą do Słubic już po raz czwarty! To będzie istne święto motoryzacji

Interesujesz się motoryzacją? Masz sentyment do pojazdów z czasów PRL-u? Czujesz szybsze bicie serca, gdy widzisz ładnie odrestaurowany, zabytkowy pojazd? Jeśli tak, to 1 maja musisz odwiedzić Słubice. Tego dnia o 13.00 rozpocznie się Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych i Techniki Motoryzacji. Impreza organizowana jest już po raz czwarty i jest to największe takie wydarzenie w Lubuskiem. Zjeżdżają się tu prawdziwe cacka. Oglądać można nie tylko samochody osobowe, ale również zabytkowe furgonetki i motocykle.

Tak impreza wyglądała w 2023 r.: