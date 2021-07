Motor Lublin faworytem, ale Falubaz Zielona Góra ma kogoś, kto dobrze zna tor w Lublinie

Na finiszu sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi każdy mecz ma niezwykle istotne znaczenia dla Motoru Lublin i Falubazu Zielona Góra. Obie ekipy bardzo potrzebują punktów, ale pragną gromadzić je w zupełnie innym celu. Lublinianie mierzą w awans do play off, a zespół z Zielonej Góry ciągle nie może być pewny utrzymania w elicie. Zdecydowanym faworytem meczu będą gospodarze, którzy w pierwszej rundzie wygrali w Zielonej Górze 46:44. Wynik wskazuje na bardzo zacięte spotkanie, jednak w rzeczywistości Motor od szóstego wyścigu kontrolował mecz na torze Falubazu.

Zielonogórzanie w ostatnim meczu z Włókniarzem Częstochowa byli bardzo bliscy zwycięstwa dzięki, któremu w zasadzie mogli już zagwarantować sobie utrzymanie w PGE Ekstralidze. Nie udało się, choć było to spotkanie, w którym dobrze spisała się cała czwórka podstawowych seniorów drużyny. Zdecydowanie zabrakło lepszej jazdy juniorów. Kibice mogą mieć uzasadnione obawy, że podobnie będzie w Lublinie, bo młodzieżowcom Falubazu znów przyjdzie stanąć do konfrontacji z bardzo silnym juniorskim duetem rywala. Wiktor Lampart i Mateusz Cierniak w statystykach są zdecydowanie wyżej notowani od zielonogórskiej młodzieży.

Kluczem do dobrego wyniku zielonogórzan w Lublinie powinna być zatem kolejna dobra postawa juniorów oraz lepszy niż ostatnio wynik zawodnika z pozycji U24 - Mateusza Tondera. W spotkaniu z Włókniarzem wychowanek Falubazu nie ścigał się źle, ale wiele punktów nie zdobył. - Niedawno miałem lekki dołek, zero goniło zero, ale myślę, że tym ostatnim meczem udowodniłem, że znów wróciłem na prostą i że mogę spać spokojnie przed meczem w Lublinie – powiedział Mateusz Tonder. - Nie wiem, ile punktów zdobędę, ale oczywiście będę chciał, jak najwięcej, podobnie, jak w meczu z Toruniem [zielonogórzanin zdobył 11 pkt. – red.]. Niedawno miałem pewne problemy. Nie mogłem dopasować sprzętu i ja też nie jechałem tak na sto procent. Nie szło mi, ale w końcu wyszedłem z tego dołka i już jest o wiele lepiej. Razem z teamem dużo analizowaliśmy, działaliśmy przy sprzęcie. Musiałem odjechać też kilka treningów, żeby znów poczuć ten luz. I w końcu „zatrybiło”.