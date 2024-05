Kto do Europarlamentu z Lubuskiego? Zobacz listę kandydatów

Ważna jest frekwencja

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca we wszystkich krajach członkowskich. W sumie zostanie wybranych 720 posłów i posłanek, o 15 więcej niż w poprzednich wyborach, 5 lat temu. Polska ma do obsadzenia 53 mandaty.

Nasz kraj został podzielony na 13 okręgów wyborczych. Lubuskie znalazło się w okręgu nr 13 razem z województwem zachodniopomorskim.

W tych wyborach nie ma odgórnego podziału mandatów do zdobycia na okręgi wyborcze. O tym, ile mandatów przypadnie na dany okręg, zadecyduje frekwencja (im wyższa, tym będzie ich więcej). Może się zdarzyć, że okręg o wyjątkowo niskiej frekwencji nie zdobędzie ani jednego mandatu.