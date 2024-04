Jancarza i Składowa dopiero po wakacjach? Tak przebiega ważna inwestycja w Gorzowie

- Wykonawca zakończył już niemal wszystkie prace ziemne i niebawem przystąpi do prac drogowych – mówi nam Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta, o przebudowie ul. Jancarza i Składowej. W piątek 19 kwietnia wybraliśmy się na plac budowy, by sprawdzić, jak postępują prace. Do założonego przed inwestycją terminu zostały bowiem dwa miesiące.

Będzie opóźnienie na Składowej i Jancarza

To jeszcze nie będzie koniec prac przy ul. Składowej. Na wysokości budynku Strefy Płatnego Parkowania gorzowskiego OSiR-u okazało się, że budowlańcy natknęli się kolizję sieci energetycznej, co spowodowało wstrzymanie robót nad kanalizacją deszczową. Co to oznacza?

Na razie wciąż oficjalnym terminem zakończenia prac jest 21 czerwca. Jak jednak mówią nam robotnicy, już wiadomo, że wykonawca prawdopodobnie złoży wniosek o wydłużenie inwestycji.