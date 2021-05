Na międzyrzeckim Manhattanie ceny warzyw i owoców oszalały. Jedne tanieją, ale inne niespodziewanie poszły ostro w górę

Po dwóch tygodniach odwiedziliśmy międzyrzeckie targowisko. I szok. Warzywa, które im bliżej sezonu letniego powinny tanieć podrożały. Przykładem pietruszka, która kosztowała ok. 8 zł za kilogram, podskoczyła do aż 11 zł. Polskie jabłka trzymają stałą cenę, tylko są coraz bardziej pomarszczone. Placek z rabarbarem wyjdzie drogo, bo kilogram tego wiosennego specjału wypiekowo – kompotowego kosztuje aż 6,50 zł. Za to dobra wiadomość dla smakoszy szparagów. Pomimo kapryśnej aury ich cena cały czas spada. A jak z innymi warzywami? Sami zobaczcie…

Dariusz Dutkiewicz