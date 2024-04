Na mszy w katedrze było żółto-niebiesko. Tak Stal Gorzów rozpoczyna sezon żużlowy

Żużel i sprawy duchowe razem? Nic nie stoi na przeszkodzie! Żużlowców, trenerów i działaczy Stali Gorzów co niedzielę można spotkać podczas mszy w różnych kościołach w Gorzowie. W niedzielę 7 kwietnia spotkali się oni w katedrze, gdzie została odprawiona msza święta na rozpoczęcie sezonu żużlowego. Celebrowali ją ks. Jarosław Zagozda, od niedawna nowy kapelan Stali Gorzów oraz ks. Mariusz Kołodziej, proboszcz najważniejszej świątyni w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Co za pomysł! Święcenie przed żużlowym Memoriałem Jancarza w Gorzowie!

Na mszy byli młodzi zawodnicy i adepci gorzowskiego klubu. W poczcie sztandarowym, który stał przy ołtarzu, byli m.in. Piotr Świst i Piotr Paluch. W kościelnych ławach siedzieli prezesi klubu. Z kolei Marek Surkont, którego kibice powinni znać jako kierownika startu (jest też kierownikiem parku maszyn), był akolitą i tym razem można było go zobaczyć w albie. Było też wielu kibiców, którzy w środkowej części mszy szli w procesji z ampułkami i komunikantami.

Msza na rozpoczęcie sezonu żużlowego odbyła się po raz pierwszy od lat, a być może i pierwszy raz w historii (jesteśmy za młodzi, by to ze stuprocentową pewnością stwierdzić). Na pewno nie była jednak pierwszą mszą z udziałem zawodników i kibiców. Liturgie dla nich przez wiele sprawował zmarły w lipcu zeszłego roku dotychczasowy kapelan Stali (urodzony w Zielonej Górze!). Nie była to też pierwsza inicjatywa łącząca żużel i sprawy religijne. W Wielką Sobotę, czyli półtora tygodnia temu, gdy był rozgrywany XVIII Memoriał Edwarda Jancarza, przed wejściem na stadion odbywało się święcenie pokarmów.

Wydarzenie w najstarszej świątyni w Gorzowie możecie śledzić na profilu Katedra gorzowska na Facebooku.

Czytaj również:

Stal Gorzów zwycięska przed startem ligi. Zrewanżowała się Sparcie Wrocław