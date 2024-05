Na oddział dziecięcy Szpitala Na Wyspie w Żarach trafiło sześć nowych łóżek dla rodziców czuwających przy swoich dzieciach

By zadbać o dziecko

- Gdybym miała spędzić czas z chorym dzieckiem w warunkach szpitalnych, dałabym wszystko za wygodne miejsce do spania i odpoczynku. Przecież jako rodzic muszę czerpać skądś siłę, żeby dbać o dziecko. Ważne, by jak najwięcej takich miejsc istniało w polskich szpitalach. Dlatego całym sercem wspieram tę inicjatywę, by w miarę możliwości każdy opiekun otrzymał szansę na godną walkę z chorobą – podkreśla Jadwiga Wieczorek, franczyzobiorczyni McDonald’s Polska.

Funkcjonalne i zajmują mało miejsca

Łóżka dzięki funkcji składania zajmują niewiele miejsca. W ciągu dnia służą jako fotel idealny do przytulania, wspólnego oglądania bajek i czytania książeczek. Wieczorem wystarczy jeden ruch, by zamienić je w wygodne miejsce do spania. Pojemnik na pościel i łatwy do czyszczenia materiał sprzyjają funkcjonowaniu w ciasnych nieraz salach szpitalnych, które muszą służyć za salon, sypialnię i jadalnię w jednym. Dzięki temu rodzic może być blisko pochłoniętego leczeniem dziecka i zadbać o swoją własną regenerację w godnych warunkach.