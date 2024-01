"Na promocje 49 mln zł. Jak to się dzieje że województwo lubuskie nie prezentuje swojego potencjału na największych targach w Berlinie?"

Czy teraz ktoś przeprosi pana dyrektora i nauczycieli z MEDYKA za to, co zrobiono jak się okazuje niezgodnie z prawem? – pytała radna Mrozek. – Ta sprawa to skandal. Pamiętamy jak atakowano dyrektora i jak pozbyto się go z funkcji dyrektora. Okazuje się bowiem, że od początku dyrektora atakowano bezpodstawnie. Skrzywdzono przy okazji wiele osób. Forma odwołania była skandaliczna.