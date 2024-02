Najbardziej niebezpieczne miejsca w Gorzowie. Liczby nie kłamią! Mamy statystyki z policji!

W ciągu każdego dnia na gorzowskich drogach dochodzi do czterech-pięciu kolizji, a nawet wypadków. Najwięcej kolizji jest na ul. Walczaka. Średnio są na niej dwie stłuczki w tygodniu.

W całym zeszłym roku w Gorzowie było 1641 kolizji, a do tego 30 wypadków. Tak wynika z podsumowania, o które poprosiliśmy gorzowską drogówkę. Dane dotyczą tylko miasta (policja działa także na terenie powiatu gorzowskiego). I robią ogromne wrażenie. 1671 kolizji i wypadków oznacza, że w ciągu tylko jednego dnia dochodzi – statystycznie - do 4,58 takich zdarzeń drogowych.

W porównaniu z rokiem wcześniejszym, czyli 2022, było ich o 114 więcej. Taka sama jak rok wcześniej była też liczba osób, które zginęły w wypadkach. Były to trzy osoby. O trzy za dużo. Do wypadków śmiertelnych dochodziło na ulicach: Kostrzyńskiej, Piłsudskiego i Podmiejskiej.

W trzydziestu wypadkach rannych zostało 35 osób. To najmniej w ostatnich pięciu latach (przejrzeliśmy policyjne statystyki wstecz do 2019 roku).

Kolizje na 230 ulicach!

Przy okazji analizy liczby wypadków i kolizji poprosiliśmy policjantów drogówki o szczegółowy wykaz zdarzeń na poszczególnych ulicach. Chcieliśmy bowiem wiedzieć, gdzie jest bezpiecznie, a gdzie trzeba szczególnie uważać.

Z danych policyjnych wynika, że przez cały rok do wypadków lub kolizji doszło na… 230 ulicach w Gorzowie (wszystkich jest ponad sześćset). Najwięcej zdarzeń było na ul. Walczaka. Przez 52 tygodnie w roku policja odnotowała na niej 98 kolizji i 1 wypadek. Średnio – to prawie dwa zdarzenia na tydzień. Pamiętajmy jednak, że to najdłuższa ulica w mieście. Od ronda Zgody przy Białym Kościółku do granic miasta to około 4,8 km.

W stosunku do długości drogi, bardziej niebezpieczną można uznać ul. Górczyńską. Ma 2,2 km długości, a było na niej aż 58 kolizji i do tego cztery wypadki (najwięcej w mieście!). Wiele z tych zdarzeń miało miejsce na rondzie Górczyńskim.

Na jakich ulicach dochodzi do wypadków? Gdzie miały miejsce zdarzenia śmiertelne? I gdzie było najwięcej kolizji (wyliczamy ulice, na których doszło do co najmniej dziesięciu stłuczek)? Oto policyjne dane ze zeszły rok. Kolizje w Gorzowie: Walczaka – 98

Wyszyńskiego - 70

Myśliborska – 69

Podmiejska - 60

Górczyńska – 58

Kasprzaka – 54

Warszawska - 44

Piłsudskiego – 42

Słowiańska - 42

most Staromiejski - 39

Daszyńskiego - 38

Konstytucji 3 Maja – 38

Grobla – 31

Kosynierów Gdyńskich – 30

Matejki - 26

Chrobrego – 21

Komisji Edukacji Narodowej – 19

Roosevelta – 19

Sikorskiego – 19

Kostrzyńska – 18

Szczecińska – 18

Targowa - 18

Pomorska - 17

Estkowskiego – 14

Kazimierza Wielkiego – 14

Mieszka I – 14

Szarych Szeregów – 14

Witosa - 14

Czarnieckiego – 13

Przemysłowa – 13

Spichrzowa - 13

11 Listopada – 12

Olimpijska – 12

Jana Pawła II – 12

Złotego Smoka - 12

Andrzejewskiego – 11

Kombatantów – 11

Łokietka - 11

Trasa Nadwarciańska - 11

Borowskiego – 10

Fredry – 10

Mickiewicza – 10

Wróblewskiego – 10

Żwirowa - 10

Wypadki w Gorzowie: Górczyńska - 4

Grobla – 3

Koniawska - 2

Konstytucji 3 Maja – 2

Myśliborska – 2

Piłsudskiego – 2

Podmiejska - 2

Andrzejewskiego – 1

Bora-Komorowskiego – 1

Dąbrowskiego – 1

Fredry – 1

Kasprzaka – 1

Kazimierza Wielkiego – 1

Kostrzyńska – 1

Matejki – 1

Plac Słoneczny – 1

Roosevelta – 1

Staszica – 1

Walczaka – 1

Wyszyńskiego – 1

Zabici w wypadkach w Gorzowie: Kostrzyńska – 1

Piłsudskiego – 1

Podmiejska – 1 Ranni w wypadkach w Gorzowie:

Kostrzyńska – 5

Górczyńska – 4

Grobla – 3

Koniawska – 3

Kasprzaka – 2

Konstytucji 3 Maja – 2

Myśliborska – 2

Staszica – 2

Piłsudskiego – 1

Podmiejska – 1

Andrzejewskiego – 1

Bora-Komorowskiego – 1

Dąbrowskiego – 1

Fredry – 1

Kazimierza Wielkiego – 1

Matejki – 1

Plac Słoneczny – 1

Roosevelta – 1

Walczaka – 1

Wyszyńskiego – 1

