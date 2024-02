Najlepsze szkoły nauki jazdy z powiatu nowosolskiego. Sprawdź zdawalność kandydatów na kierowców

Roman Uździcki, egzaminator nadzorujący WORD Zielona Góra uważa, że wynik egzaminu zależy od umiejętności i od szkoły.

– Proponowałbym zacząć tę podróż w ubieganiu się o prawo jazdy od zasięgnięcia informacji, która szkoła cieszy się wysoką skutecznością nauczania. Nie mówimy o zdawalności, ale skuteczności nauczania. Jest naprawdę sporo dobrych szkół, godnych polecenia – uważa egzaminator. – Najlepsza informacja to jest przysłowiowa poczta pantoflowa. Powiedzenie sobie gdzie warto pójść, gdzie uczą mądrze, porządnie, nie tylko po to, żeby zdać egzamin, ale żeby się nauczyć, bo takim najlepszym świadectwem jest to, żeby dawać swoim zachowaniem gwarancję, że się wyjedzie z domu i do domu się powróci. To jest najważniejsze. Poczucie bezpieczeństwa ma być jak największe.