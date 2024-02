Napad i kradzież w Szprotawie! Dwóch bandytów wtargnęło do mieszkania i pobiło mieszkającego tam mężczyznę

W piątek (2 lutego) do jednego z mieszkań w Szprotawie wtargnęło dwóch mężczyzn. Jeden z nich uderzył mieszkającego tam mężczyznę i doprowadził go do stanu bezbronności, który z obawy o własne życie i zdrowie nie stawiał oporu. Mężczyźni dokonali kradzieży telefonu komórkowego, narzędzi oraz elektronarzędzi.

Policjanci zatrzymali napastników

Jeden z zatrzymanych był poszukiwany

Podczas prowadzonych czynności ustalono, że zatrzymany 28-latek był poszukiwany do obycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 7 miesięcy. Usłyszał zarzut dokonania rozboju. Mężczyzna działał w warunkach recydywy. Sąd Rejonowy w Żaganiu zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Drugi z mężczyzny to 32-latek usłyszał zarzut dokonania rozboju. Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.