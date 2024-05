Napad na konwój w Żarach. Policja intensywnie pracuje nad złapaniem sprawców

Do napadu na konwój doszło w czwartkowe popołudnie przy ulicy Serbskiej w Żarach. Policja nie ujawnia, jaka kwota została ukradziona, ale nikt nie ma wątpliwości, że akcja została precyzyjnie zaplanowana i chodzi o niemałe pieniądze. Miejsce, w którym doszło do napadu to droga prowadząca do stacji paliw, można tutaj wjechać tylko od strony ulicy Serbskiej, nie ma stąd wyjazdu bezpośredniego na obwodnicę Żar.