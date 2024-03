Narkotyki w Lubsku. Znaleziono prawie kilogram marihuany i amfetaminę To kolejna akcja kryminalnych na terenie gminy!

Kryminalni z lubskiego komisariatu przeprowadzili w piątek 22 marca kolejną akcję związaną z handlem narkotykami. Do zatrzymania doszło w jednej z miejscowości w pobliżu Lubska. To już trzecie zatrzymanie i eliminacja znacznej ilości narkotyków z obiegu. Policjanci w mieszkaniu, w którym przebywał 43-latek, znaleźli blisko kilogram marihuany oraz amfetaminę.

Areszt na trzy miesiące

Narkotyki były ukryte w różnych punktach w miejscu zamieszkania mężczyzny, a w przeszukaniu pomógł pies służbowy. Zabezpieczone środki odurzające i psychotropowe zostaną poddane dalszym badaniom laboratoryjnym i nie trafią już do obrotu. Funkcjonariusze ustalili także, że mężczyzna w ostatnim czasie zdążył wprowadzić do obrotu ponad 1,2 kilograma marihuany. Zgromadzony materiał pozwolił przedstawić mu zarzuty posiadania narkotyków oraz wprowadzenia do obrotu znacznej ilości. Sąd przychylił się do wniosku żarskiej prokuratury, orzekając areszt tymczasowy dla podejrzanego na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie może grozić kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

