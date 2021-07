Następcy mistrza Bartosza Zmarzlika trenowali na torze Stali Gorzów Cezary Konarski

„Stalowy Kampus” – pod taką nazwą Stal Gorzów zorganizowała międzynarodowe zgrupowanie dla młodych żużlowców, którzy kiedyś być może staną się gwiazdami speedway’a. Jak informuje gorzowski klub na Facebooku, na treningi do Gorzowa przyjechali zawodnicy z Danii, Niemiec, Polski i Czech. Odbywały się one pod okiem trenera Moich Bermudów Stali Gorzów Stanisława Chomskiego. Młodzi żużlowcy mogli też m.in. podpatrywać umiejętności dwukrotnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika, który przekazał młokosom sporo cennych wskazówek. - To fajna inicjatywa klubu, która na pewno da wiele pożytku młodym żużlowcom – powiedział Stanisław Chomski. Obejrzyjcie zdjęcia ze „Stalowego Kampusu”, które m.in. gorzowski klub opublikował za pośrednictwem Facebooka >>>>