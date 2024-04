Orlen Oil Motor Lublin - ebut.pl Stal Gorzów |RELACJA LIVE Jarosław Miłkowski

Obie drużyny wygrały swoje pierwsze mecze. Stalowcy w inauguracyjnej kolejce pokonali torunian. Jakub Pikulik

W piątek 19 kwietnia rozpoczęła się II kolejka PGE Ekstraligi. Drużyna ebut.pl Stali Gorzów wybrała się do Lublina, by zmierzyć się z ekipą Orlenu Oil Motoru Lublin. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji live z tego spotkania.