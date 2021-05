Natalia Kaczmarek, wychowanka ALKS AJP Gorzów, jest w życiowej formie. Ale robi furorę nie tylko na bieżni

Nie milkną echa nieoficjalnego wicemistrzostwa świata sztafet, które wywalczyły dwie lubuskie lekkoatletki w biegu 4x400 m w Chorzowie: Kornelia Lesiewicz z AZS AWF Gorzów i Natalia Kaczmarek. Zwłaszcza wychowanka ALKS AJP Gorzów, a dziś startująca dla AZS AWF Wrocław nie schodzi z ust komentatorów. Nie tylko ze względu na osiągane przez nią wyniki sportowe.

Natalia Kaczmarek w życiowej formie - Nie wyobrażam sobie, żeby nie pojechała [do Tokio - przyp. red.] na przykład Natalia Kaczmarek, żeby nie zrobiła minimum. Ono powinno jej przyjść dosyć łatwo - mówił po World Athletics Relays na Stadionie Śląskim Aleksander Matusiński, trener selekcjoner reprezentacji Polski, cytowany przez sport.pl. To szkoleniowiec, którego "Aniołki" w ten weekend zdobyły 10. z rzędu medal międzynarodowej imprezy. Dokonało tego 11 dziewcząt, ale to właśnie Kaczmarek - wobec problemów ze zdrowiem Justyny Święty-Ersetic, Igi Baumgart-Witan, Patrycji Wyciszkiewicz-Zawadzkiej czy Anny Kiełbasińskiej - wyrasta nam na liderkę kadry narodowej, która ma na tegorocznych igrzyskach olimpijskich rywalizować o medal. Bo jej rezultat - choć ze startu lotnego - z niedzieli (50.59) był jedynie o jedną setną słabszy od aktualnej halowej złotej medalistki mistrzostw Europy. Holenderki Femke Bol. A ta przecież w Toruniu pokonała Święty-Ersetic. No i oficjalny rekord życiowy Kaczmarek, też z tego roku, to 52,82!

- Nareszcie w siebie uwierzyłam, coś się odblokowało, ale trudno mi to komentować. Skupiam się jednak na sobie, robię swoje i to się udaje – powiedziała Natalia Kaczmarek w rozmowie z Polsat News.

Natalia Kaczmarek, wychowanka ALKS AJP Gorzów Pochodząca z Górzyska k. Drezdenka 23-latka karierę zaczynała w ALKS AJP pod kierunkiem trenera Tomasza Saski, dojeżdżając na treningi ok. 50 kilometrów. I to z gorzowskim klubem osiągała pierwsze sukcesy. Ale te największe święciła już jako studentka fizjoterapii na AWF-ie we Wrocławiu. - Doceniam to, co mój dawny trener Tomasz Saska zrobił dla mnie, ale uważam, że podjęłam dobrą decyzję o przejściu do AZS AWF. Moje wyniki poprawiły się i z tego względu, że we Wrocławiu są lepsze warunki do trenowania - przyznawała Kaczmarek w rozmowie z nami w 2018 r., gdy jeszcze decyzji o budowie stadionu lekkoatletycznego w Gorzowie nie było.

Lubuszanki Kornelia Lesiewicz i Natalia Kaczmarek poprowadziły reprezentację Polski do srebra mistrzostw świata sztafet! Brawo! Obecnie to multimedalistka mistrzostw Polski na 400 m w kategoriach juniorskich, ale przede wszystkim halowa brązowa medalistka mistrzostw Europy 2021 i wspomniana wicemistrzyni świata. Stawała też na najwyższym stopniu podium w młodzieżowych mistrzostwach Europy, zarówno indywidualnie, jak również w sztafecie rok wcześniej. Była też pierwsza w drużynie na seniorskich mistrzostwach Europy i druga na halowych mistrzostwach świata seniorów w 2018, ale wówczas pobiegła jedynie w eliminacjach, będąc w cieniu swoich starszych i znacznie bardziej utytułowanych koleżanek.