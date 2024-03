Nergal i John Porter w Żarach, czyli Me and The Man. Panowie zagrali niesamowity koncert w sali widowiskowej Luna

Nergal, czyli Adam Darski, jest znany muzycznie głównie jako wokalista zespołu Behemot. Jak się okazuje, lubi też łagodniejsze brzmienia. Do współpracy zaprosił Johna Portera, brytyjskiego muzyka, z którym stworzył duet Me and The Man. Grają muzykę z pogranicza rocka, country i folku. Panowie wystąpili razem w sali widowiskowej Luna w niedzielny wieczór 24 marca.

- To był niesamowity koncert - mówi Łukasz Matyjasek, dyrektor Żarskiego Domu Kultury. - Nergal i John Porter to świetny duet, muzycznie na najwyższym poziomie. John Porter wypowiedział się także na temat praw kobiet, mówił o tym, że nie powinno tak być, że rządzą tylko mężczyźni, więc było bardzo ciekawie.

Udany koncert

Na ten koncert przyjechali fani nawet z Anglii, a sam Nergal przyznał, że w końcu wie, gdzie są Żary. Kolejne koncerty Me an The Man zagra w Warszawie, Hamburgu, Kopenhadze, Oslo czy Helsinkach. - Było świetnie, nie zawiodłam się, zastanawiałam się, czy faktycznie John Porter przyjedzie do Żar, bo bardzo go lubię no i był. Koncert świetny, bardzo udany - mówi Kasia.

Czytaj też: