Niby zapomniane, ale szum starej płyty nadal jest w modzie. W Zielonej Górze odbywa się giełda winyli i płyt cd, jest w czym wybierać

Szum starej płyty

Płyty gramofonowe były podstawowym środkiem rozpowszechniania nagrań muzycznych od końca wieku XIX do lat 80. XX w. Zostały następnie zmarginalizowane przez zapis cyfrowy, choć ostatnio wracają coraz częściej do łask. Giełda winyli i cd to wspaniała okazja, aby wzbogacić swoją kolekcję albo upolować prezent dla najbliższych. Jest to także okazja do spotkania się i porozmawiać z ludźmi, dla których szum starej płyty to niemalże jak katharsis. Na miejscu spotkałem fanów tradycyjnego brzmienia, z różnych stron regionu,

Przyjechaliśmy specjalnie w trójkę z Głogowa, wiedząc, że w Zielonej Górze można znaleźć sporo ciekawych okazów do kolekcji i po prostu, do posłuchania

- mówią goście z dolnośląskiego.