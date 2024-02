W Zielonej Górze można kupić najlepszy zielony garnitur z kanciastymi klapami. Za nami koncert Łukasz Piosik Quartet w Zajeździe Kultury

Kameralnie i jakże sympatycznie

Imagine po jazzowemu

W programie znalazły się liczne standardy jazzowe, wiele z nich pełne typowego chilloutowego klimatu jak: „The very thought of you” znane najbardziej z wersji Nat King Cole’a, klasyczne „Fly me to the moon” (standard muzyki popularnej i jazzowej skomponowan w 1954 r. przez Barta Howarda), ale również beatlesowe spokojne „Imagine”. To ostatnie zostałó wykonane w jazzowej aranżacji. Nie zabrakło ponadto „What a wonderful world” z repertuaru trębacza Louisa Armstronga czy „You send me”, „Lonely Avenue” Ray'a Charlesa. Kolejne koncerty w Zajeździe Kultury przed nami, dlatego warto zaglądać na fanpage tego miejsca.