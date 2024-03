Nie miał prawka i zaczął uciekać przed słubicką policją. Mundurowi ruszyli za nim w pościg

- W toku prowadzonych czynności około godziny 15:15 w miejscowości Nowe Biskupice mundurowi dostrzegli samochód osobowy marki Volkswagen, którego postanowili zatrzymać do kontroli. Jednak kierowca, widząc zbliżający się radiowóz nieoznakowany, a co ważniejsze nadchodzące kłopoty, gwałtowne przyśpieszył i posiłkował się ucieczką w kierunku pobliskiego lasu. W analogicznym czasie mundurowi, widząc zachowanie kierującego osobowym volkswagenem, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe obligującego do zatrzymania pojazdu. To jednak nic nie dało, a mężczyzna przyśpieszył i podjął po raz kolejny próbę oddalania się od radiowozu - relacjonuje starszy aspirant Ewa Murmyło z KPP w Słubicach.

Do zdarzenia doszło w czwartek (21 marca). To wtedy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Słubicach prowadzili wzmożone kontrole na terenie powiatu słubickiego.

Pirat drogowy trafić może za kratki

- To jednak nie stworzyło problemu dla funkcjonariuszy, którzy szybko go zatrzymali. Za kierownicą volkswagena siedział 22-letni mieszkaniec powiatu słubickiego. Kierujący, który był trzeźwy, nie odniósł żadnych obrażeń. Nie potrafił racjonalnie uzasadnić powodu niezatrzymania się do kontroli i ucieczki - dodaje st. asp. Murmyło.

22-latek odpowie m.in. za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz jazdę bez uprawnień. Niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem. Zgodnie z artykułem 178b Kodeksu Karnego grozi za to kara pozbawienia wolności nawet do lat 5, ponadto wysoka grzywna czy możliwość utraty prawo jazdy.

