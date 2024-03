O krok bliżej do budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Zatwierdzono decyzję środowiskową dla tej inwestycji

"To jeden z kluczowych dokumentów w procesie przygotowania inwestycji. Burmistrz Kostrzyna nad Odrą wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa) dla budowy obwodnicy miasta w ciągu DK31, zatwierdził wariant przebiegu drogi. 9-kilometrowa trasa poprowadzona będzie nowym śladem po północno-zachodniej stronie miasta" - czytamy w komunikacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na początku przyszłego roku ma zostać ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę wyczekiwanej obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze samochody pojadą…

Czas na przetarg

Procedura wydawania decyzji środowiskowej trwała dłużej niż zazwyczaj m. in. ze względu na przygraniczny charakter planowanej inwestycji. Oznaczało to, że strona niemiecka również brała udział przy jej tworzeniu. GDDKiA podkreśla, że wydanie decyzji środowiskowej oznacza przejście do kolejnego etapu. Teraz pora na przygotowanie dokumentów i ogłoszenie przetargu.