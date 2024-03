Nie wolno być obojętnym! Mieszkańcy Żagania pomogli nieprzytomnemu człowiekowi

Wojciech Olejarz. Zauważył na pobliskim parkingu samochód WOPR i wezwał na pomoc Jakuba Łażewskiego, prezesa i ratownika WOPR. - Ułożyliśmy go w bezpiecznej pozycji na boku - opowiada J. Łażewski. - Oceniłem, że ma funkcje życiowe, więc wezwałem służby.

Okazało się, że rzeczywiście na ścieżce leży człowiek. Obok niego siatka z pobliskiego sklepu. - Leżał bezwładnie, poczułem od niego alkohol - kontynuuje W. Olejarz. - Jednak uznałem, że nie można go po prostu zostawić, ponieważ zaczął padać deszcz i zaczął się zmierzch. Obawiałem się, coś może mu się stać.

- Zdarzenie miało miejsce w piątek, 15 marca - opowiada Wojciech Olejarz, nauczyciel z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu. - Jechałem autem ul. Żarską w Żaganiu i stanąłem na chwilę w okolicach przystanku autobusowego. W moje okno zapukały dwie panie, które kawałek dalej znalazły leżącego człowieka na ścieżce rowerowej. Zjechałem w boczną uliczkę i poszedłem we wskazane miejsce.

- Dostaliśmy zgłoszenie w piątek ok. godz. 18.00 - tłumaczy sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko, oficer prasowy żagańskiej policji. - Człowiek był nieprzytomny, więc wezwaliśmy pogotowie, które zabrało go do szpitala.

Policjant zaznacza, że uczestnicy zdarzenia zareagowali wręcz wzorowo. - Apelujemy, żeby reagować w takich sytuacjach i nie przechodzić obojętnie - podkreśla A. Szlachetko. - Nawet jeśli wydaje się nam, że ktoś jest nietrzeźwy.

Taka osoba, pozostawiona na drodze może na przykład udusić się własnym językiem. Może też być sytuacja, gdy pomocy potrzebuje ktoś z cukrzycą, gdy wydaje się, że w oddechu poszkodowanego czuć alkohol, a to właśnie objaw śpiączki cukrzycowej.

W tym przypadku wszyscy zareagowali wzorowo, zarówno starsze panie, jak i nauczyciel oraz ratownik.