Tragedia w Zielonej Górze. W wypadku zginął motocyklista. Droga jest zablokowana

Na drodze w rejonie ulic Zawada i Stożne w Zielonej Górze doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Siła uderzenia była na tyle duża, że motocyklista poniósł śmierć na miejscu. Przybyli na miejsce strażacy, a także medycy podejmowali czynności reanimacyjne, jednak nie przyniosły one skutku.

Czarna seria w Lubuskiem

W piątek 17 maja doszło łącznie do trzech tragicznych wypadków. Do jednego z nich doszło na DK 22 między Kostrzynem nad Odrą a Gorzowem, a do drugiego w powiecie strzelecko - drezdeneckim.