Nielegalny alkohol i tytoń na posesji w powiecie świebodzińskim. Ich wartość to około 125 tys. zł

Zielona Góra. Nowy parking przy Palmiarni za 30 mln zł. Teren już ogrodzony, ruszyły pierwsze prace!

Na początku maja informowaliśmy, że urząd miasta podpisał z firmą Budimex umowę na budowę nowego wielokondygnacyjnego parkingu przy Palmiarni opiewającą na kwotę prawie 30 mln zł. Cały teren został już ogrodzony, na opustoszałym placu pojawiła się już koparka i rozpoczęto pierwsze prace związane z tą inwestycją. W przyszłości, gdy powstanie tu nowy trzykondygnacyjny parking zielonogórzanie otrzymają do dyspozycji 433 miejsca postojowe. 407 ma zostać przeznaczonych dla samochodów osobowych, 18 dla osób niepełnosprawnych, 3 dla autobusów a na pozostałych 5 miejscach znajdą się zaś stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych. Elewację całego obiektu będą tworzyć panele aluminiowe zamontowane na specjalnej konstrukcji. Na dachu budynku znajdzie się teren rekreacyjny, powstanie tam tor dla rolkarzy, plac zabaw, strefę drabinek i miejsce do wypoczynku z pergolą. Główny wykonawca będzie miał 18 miesięcy na wybudowanie parkingu przy Palmiarni.