Nielegalny hotel pracowniczy na jednym z zielonogórskich osiedli? Mieszkańcy czują się bezradni

Hotel w domku? Czy to legalne?

Luka w prawie

Trudno - jak mówi czytelniczka - udowodnić, że kilkudziesięciu nowych sąsiadów, nie jest dużą rodziną, a dom jednorodzinny to prężnie działająca noclegownia długoterminowa. Wzywana była straż pożarna i sanepid, które rozkładają ręce, bo nie są upoważnione do przeprowadzenia kontroli w częściach budynku mieszkalnego.

-We wrześniu zawiadomiliśmy spółdzielnię mieszkaniową, która wysłała pismo do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ale wciąż czekamy na kontrolę. Na miejscu co chwilę pojawia się policja, która przyjeżdża do awanturujących się i krzyczących w hotelu mężczyzn - tłumaczy mieszkanka spółdzielni.

Wszczęto postępowanie

Spółdzielnia na prośbę mieszkańców wystąpiła do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budownictwa o wstrzymanie użytkowania domu jednorodzinnego, bo jego właściciel bezprawnie zaadaptował go na hotel robotniczy. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego musi mieć jednak mieć twarde dowody, czyli skontrolować to, co donoszą sąsiedzi, a co ich zdaniem naruszało szereg przepisów, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz zakłóca spokój. Od września nikt jednak nie przyjechał, nie sprawdził, a hotel dalej działa.