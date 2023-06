Niemcy też będą sponsorować Stal Gorzów? Na Grand Prix było ponad 2 tys. fanów zza Odry

- Każdy, czy to z jednej strony granicy, czy z drugiej, szuka klienta dla siebie. I my też to robimy. Klub sportowy to biznes jak każdy inny – mówił w czwartek 29 czerwca Waldemar Sadowski. Prezes Stali Gorzów był jednym z prelegentów konferencji „Możliwości rozwoju biznesu w niemieckim regionie stołecznym Berlin-Brandenburg”, która odbyła się w czwartek w jednej z sal kina Helios.