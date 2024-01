Niespodzianki nie było. Rekord Bielsko-Biała rozgromił Przylep-Park Świdnica

– Z jednej strony żałujemy takiego wysokiego wyniku, ale z drugiej cieszy nas to, że przyjechał zespół, który zagrał normalnym składem i nie było czegoś takiego, że wychodzą rezerwami. Przyjechali normalnie zagrać mecz i nas to cieszy, bo to jest na pewno lekcja i nauka na przyszłość – dodał bramkarz Przylep-Parku Maciej Dudek, który miał tego dnia pełne ręce roboty.