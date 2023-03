Niewybuchy z okresu II wojny światowej znaleziono w Kostrzynie nad Odrą |ZDJĘCIA

Do zdarzenia doszło na ulicy Wojska Polskiego na terenie byłej jednostki wojskowej. Na niewybuchy natrafiono podczas prowadzonych prac ziemnych. Miejsce zostało zabezpieczone przez policjantów.

Trzeba zachować bezwzględną ostrożność!

Do takich "odkryć" w Lubuskiem dochodzi regularnie i nic w tym dziwnego. Należy jednak pamiętać, że gdy sami przypadkiem natrafimy na niewybuchy, pod żadnym pozorem nie możemy ich dotykać, czy przerzucać!

Jeżeli natkniemy się na takie znalezisko, to musimy o tym niezwłocznie powiadomić policję i dopilnować, by nikt postronny nie zbliżył się do niewybuchu. Powinniśmy takie znalezisko "mieć na oku" do czasu przyjazdu policyjnego patrolu.

Po przybyciu służb na miejsce to one zabezpieczają teren aż do czasu przyjazdu saperów. To właśnie saperzy zabierają niewybuchy na poligon, gdzie następnie je detonują.