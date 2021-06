Nikt nie dostanie mniej unijnych środków z RPO

NOWE Perfekcyjna metamorfoza! Karolina Szostak pozbyła się nadmiaru kilogramów i wciąż prezentuje się świetnie ZDJĘCIA 24.06.2021

Jak ona to zrobiła? Ależ ta dziewczyna ma charakter i bardzo mocne postanowienia! Karolina Szostak, dziennikarka sportowa, postanowiła schudnąć aż 30 kg (!) i nie dosyć, że jej się to udało, to wagę wciąż utrzymuje! Zresztą sami zobaczcie sami, czy jest efekt jo-jo... 23.06.2021