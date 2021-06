Nowe inwestycje w Sulechowie. Jakie działania obecnie realizuje miasto?

Intensywniejsza współpraca Sulechowa z powiatem zielonogórskim

Niedawno informowaliśmy o tym, że Sulechów zamierza przejąć port w Cigacicach, który obecnie należy do spółki Katowicki Węgiel, co w przyszłości ma przełożyć się na większy rozwój Strefy Nowy Świat i przyciągnięcie kolejnych inwestorów. Okazuje się, że nie są to jedyna inwestycja, na której koncentrują się władze gminy.

- Jednym z najważniejszych realizowanych zadań jest budowa drogi przy ul. Wojska Polskiego. Planujemy także prace przy ul. Nowej, Kwiatowej oraz Armii Krajowej. Kolejną dużą inwestycją będzie także termomodernizacja przedszkola nr 7 za prawie 2 mln zł. No i oczywiście "pumptrack", czyli tor do jazdy rowerem - wylicza burmistrz Sołtys.

Okazuje się, że gmina zaangażowała się także w aktywniejszą współpracę ze starostwem. - Wspieramy zadania powiatu dotyczące remontu lokalnych dróg. Na ten cel przeznaczyliśmy z naszego budżetu ok 1,5 mln zł. Myślę, że na tym skorzystają wszyscy mieszkańcy. Mamy sporo inwestycji, będziemy je po kolei realizować i planować kolejne - zapowiada Sołtys.