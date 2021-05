Sulechów przejmie port w Cigacicach. Gmina stawia na rozwój gospodarczy i turystykę

Transport węgla Odrą

Co warto zauważyć, 6-hektarowa działka, na której mieście się port w Cigacicach należy do spółki Katowicki Węgiel, bowiem w przeszłości był on wykorzystywany do transportu "czarnego złota" Odrą. Ostatni taki transport surowca został jednak przyjęty w tym miejscu w 2007 roku. Od tego czasu, m.in. ze względu na niską żeglowność Odry, zaprzestano spławiania węgla, choć należy zaznaczyć, że wciąż był on składowany na terenie portu.

- Gmina już od pewnego czasu otrzymywała sygnały, że właściciel jest zainteresowany sprzedażą. Otrzymałem zgodę rady na ewentualne przejęcie infrastruktury, więc podjąłem rozmowy - tłumaczy burmistrz Wojciech Sołtys. I faktycznie, okazuje się, że ostatnie spotkanie w Katowicach w tej sprawie zakończyło się sukcesem.

- Wracam z dobrymi informacjami, w wyniku procedury przetargowej staniemy się właścicielem Portu Cigacice. Przez wiele lat temat powracał a my mieliśmy kłopot związany z brakiem gwarancji dostępności do infrastruktury rzecznej - poinformował w mediach społecznościowych włodarz gminy.