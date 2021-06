Nowe spojrzenie na Gorzów. Dzięki kamerom można zobaczyć katedrę i panoramę miasta na żywo w internecie!

Internetowe kamery miejskie to rozwiązanie, z którego korzysta wiele miast. Niektóre przekazują obraz na żywo, czyli tak jakbyśmy zerkali przez okno, ale w miejscach, gdzie ciekawy widok roztacza się na znacznym obszarze wykorzystywane są również te obrotowe. W sezonie letnim szczególną popularnością cieszą się kamery nad morzem, dzięki którym możemy podziwiać plaże lub zachody słońca, a zimą te zamontowane na stokach narciarskich oraz prezentujące panoramę gór.

W oku nowoczesnych kamer

Teraz na żywo oglądać można również Gorzów, choć warto przypomnieć, że w mieście to żadna nowość, bo kamery internetowe do emisji obrazu w czasie rzeczywistym działały tu już kilkanaście lat temu. Ze względu na przestarzałą technologię, a co za tym idzie kiepską jakość obrazu zostały jednak wyłączone.