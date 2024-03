Nowi lubuscy policjanci złożyli ślubowanie w Gorzowie Wielkopolskim

Uroczystość odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie. 18 adeptów policyjnej służby (w tym 9 kobiet) złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar. Było ono dla nich zwieńczeniem wielomiesięcznych starań i początkiem niezwykłej, policyjnej drogi.

Słowa powitania do nowo przyjętych funkcjonariuszy skierował inspektor Jerzy Czebreszuk, pełniący obowiązki komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolskim.

- Policjant to nie tylko zawód – to styl życia, powzięcie odpowiedzialności, uczciwość i ofiarność. Wykonujcie swoje obowiązki tak, aby nie zawieść pokładanych w Was nadziei, by zasłużyć na uznanie społeczeństwa i przełożonych – powiedział.

Nowi policjanci już za kilka dni rozpoczną sześciomiesięczne szkolenie podstawowe w jednej ze szkół policji. Po powrocie będą pełnić służbę w: