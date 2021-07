Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Nowi policjanci w Lubuskiem. Właśnie złożyli ślubowanie

We wtorek, 6 lipca, 16 nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie. Podczas uroczystości wyróżniono także doświadczonych policjantów, którzy w swojej służbie wykazywali się profesjonalizmem i zaangażowaniem.



Lubuska policja przyjęła w swoje szeregi 16 nowych funkcjonariuszy. Już niebawem adepci trafią na kurs podstawowy do szkoły policyjnej, gdzie poznają tajniki służby. Następnie czeka ich proces adaptacyjny i wreszcie służba w swojej macierzystej komendzie.



Ślubowanie miało uroczysty przebieg. Do zgromadzonych przemówił inspektor Jarosław Pasterski, komendant wojewódzki policji i Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.



Wyróżniający się funkcjonariusze otrzymali odznaczenia państwowe oraz resortowe. Był to także szczególny dzień dla jednego z lubuskich stróżów prawa, który odebrał akt mianowania na pierwszy stopień oficerski.







