Nowonarodzeni i Gorzowska Orkiestra Dęta znów będą kolędować w katedrze

Koncert kolęd, podobnie jak w zeszłym roku, da zespół Nowonarodzeni oraz Gorzowska Orkiestra Dęta. Ale nie tylko! - Koncert odbędzie się we współpracy z dwiema wspaniałymi solistkami. Będzie to wyjątkowe połączenie gorzowskich sił muzycznych. Solistka Polskiej Opery Królewskiej, czyli Dagmara Barna-Kosowicz oraz gorzowska wokalistka Monika Makowska-Wiącek wprowadzą nas w wyjątkowy klimat świąteczny – mówi nam Aleksander Lasek, perkusista Nowonarodzonych.

Koncert kolęd przedłuży święta

W zeszłym roku koncert odbył się w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem. Oglądało go i słuchało kilkaset osób. - Ponieważ świąteczne dni każdy z nas spędza zazwyczaj, uczestnicząc w uroczystościach w swojej parafii, dlatego na koncert, który odbędzie się po świętach, będzie okazja, by wybrać się całymi rodzinami do pięknie przystrojonej katedry niezależnie od naszego miejsca zamieszkania – dodaje Aleksander Lasek. Wstęp na koncert jest oczywiście darmowy.