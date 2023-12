Obrońcy zwierząt protestują przeciwko strzelaniu petard w Sylwestra, zachęcają do kupna karmy dla zwierząt

To jest okrucieństwo

- Dla zwierząt to jest okrucieństwo - podkreśla Jolanta Jureczko, prezes stowarzyszenia Aport w Żarach. - Błagam, zastanówmy się, czy warto wydawać mnóstwo pieniędzy na dosłownie sekundy przyjemności wizualnej, która dla zwierząt jest mordęgą. Giną ptaki, zwierzęta są tak potwornie zestresowane, że uciekają, boją się. Proszę sobie wyobrazić strach psów, które są uwiązane na łańcuchach, co niestety ma jeszcze miejsce w wielu miejsach. To jest ogromny stres także dla oósb chorych, starszych. Miejmy trochę wyobraźni, lepiej przeznaczyć te pieniądze na coś godnego uwagi.