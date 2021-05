Od czerwca wejdą w życie nowe przepisy ruchu drogowego. Zmiany czekają zarówno pieszych, jak i kierowców

Na początku marca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym . Oznacza to, że tak długo zapowiadane przepisy wejdą w końcu w życie . Nowelizacja bez problemu przechodziła kolejne głosowania. Zmiany dotyczą zarówno pieszych, jak i kierowców.

Zmieni się kwestia pierwszeństwa pieszych. Obecnie kierowca musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na pasach i dostosować prędkość. Po nowelizacji dodatkowo powinien ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który dopiero wchodzi na przejście. To rozszerzenie nie dotyczy jednak tramwajów.

Zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych - mówi dodany do ustawy artykuł.

Zmiany nie oznaczają jednak zupełnego zdjęcia odpowiedzialności z pieszego. Jak wskazuje powyższy fragment, on także powinien zachować szczególną ostrożność , zarówno przechodząc przez jezdnię bądź torowisko, jak i dopiero wchodząc na nie.

Co on oznacza w praktyce? Na przejściu pieszy nie będzie mógł korzystać z telefonu komórkowego. Zmniejsza to koncentrację i w pobliżu ruchliwej ulicy może mieć tragiczne skutki. Zmiana dotyczy także innych urządzeń elektronicznych, na przykład tabletów.