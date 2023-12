Od dziś więcej policji na drogach w Lubuskiem. Spodziewajcie się kontroli

Świąteczne przygotowania idą pełną parą. Wielu z nas chcąc, aby były one jeszcze bardziej magiczne, dwoi się i troi, żeby wszystko było „zapięte na ostatni guzik”. Ale szybkie tempo przygotowań bardzo często przysłania przezorność, która gwarantuje bezpieczeństwo. Nie możemy o tym zapominać. Musimy pamiętać o bezpieczeństwie, aby nam i naszym najbliższym nic złego się nie stało.

Częstsze kontrole na drogach

- Policjantów wychodzących naprzeciw zmotoryzowanym z pewnością brakować nie będzie. Już od piątku, 22 grudnia, ruszają wzmożone działania ukierunkowane właśnie na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie świątecznym. Policjanci będą widoczni nie tylko na głównych ciągach komunikacyjnych, ale i na drogach powiatowych i gminnych. Zapewne należy spodziewać się częstszych kontroli stanu trzeźwości. I choć w minionych latach pijanych za kierownicą jest coraz mniej, to wciąż zdarzają się i tacy, którzy tę naczelną zasadę bezpieczeństwa lekceważą - podkreśla podinsp. Marcin Maludy, rzecznik prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Zadbajcie o bezpieczeństwo

Wielu z nas, aby przełamać się opłatkiem z rodziną, pokona setki kilometrów. Przygotujmy się do tej podróży. Przede wszystkim zadbajmy o stan techniczny pojazdu. Zimowe opony, płyn do spryskiwaczy, odszronione szyby, trasy alternatywne, stan psychofizyczny kierujących, a zwłaszcza przestrzeganie przepisów drogowych będzie kluczowe w bezpiecznym dotarciu do celu.