Aż 11 budynków szpitalnych wyremontowanych. A pralnia jaka nowoczesna. Szpital Uniwersytecki podsumowuje i snuje dalsze plany

Uff, wreszcie koniec! Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze może odetchnąć z ulgą. Właśnie zakończyła się warta blisko 55 mln zł inwestycja. Za te pieniądze 11 budynków przeszło termomodernizację.

Ostatnim budynkiem, które przeszedł modernizację była szpitalna pralnia. Remont tego obiektu kosztował około 5,6 mln zł. Kierownik pralni Daria Hic nie kryje zadowolenia, bo nie tylko udało się przeprowadzić termomodernizację, ale także wymieć sanitariaty dla pracowników…

Szpital Uniwersytecki - pralnia jak nowa

- Zmieniło się tu wszystko. Zrobiliśmy taką gablotkę, przedstawiającą jak było i jak teraz – podkreśla Daria Hic. - To dla nas bardzo ważne, bo przecież my tu robimy 1,5 – 2 tysiące kilogramów prania. W skali miesiąca to około 38 tys. kg, a w skali roku – około 460 tys. kg bielizny. Mamy tu specjalne strefy, dezynfekcja jest zachowana. Mamy system dozujący środki piorące do pralnicowirówek, informatyczny system RFID do identyfikacji obrotu bielizny pościelowej i inne, o których długo można być mówić. W skrócie – idziemy do przodu!

W szpitalnej pralni zatrudnionych jest obecnie 21 osób (w tym: 2 konserwatorów, 2 szwaczki, 21 praczek, 1 pracownik biurowy, 1 kierownik).

Paweł Urbański, kierownik działu inwestycji i remontów Szpitala Uniwersyteckiego podkreślił, że łatwiej byłoby dziś powiedzieć, co w pralni nie zostało wymienione, a to dotyczy tylko pojedynczych urządzeń. Reszta łącznie z instalacją wodociągową, kanalizacyjną, systetem wentylacyjnym są nowe…

Szpital Uniwersytecki dzięki termomodernizacji sporo zaoszczędzi

Czwartkowa konferencja prasowa w szpitalu poświęcona była całej inwestycji, która rozpoczęła się już w 2019 roku. Nie byłaby ona możliwa, gdyby nie dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Samorząd wojewódzki i szpital dołożyły swoje i zadanie objęło aż 11 budynków.

- Wymieniono ponad tysiąc okien, kilkadziesiąt drzwi i bram, wymieniono 3,8 tys. kompletów oświetleniowych, zużyto 14 tysięcy metrów kwadratowych styropianu. Łączna wartość projektu to około 55 mln zł - mówił prezes Szpitala Uniwersyteckiego dr Marek Działoszyński.

Wykonawcą inwestycji był Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

- Termomodernizacja w bardzo zasadniczy sposób ograniczyła nam koszty utrzymania obiektów, dzięki temu nie musieliśmy dopłacać potem do kosztów utrzymania, mimo wzrostu cen - podkreślał Sebastian Ciemnoczołowski, główny specjalista ds. rozwoju szpitala. - Nie było to łatwe zadanie, zwłaszcza że od pewnego czasu trwa też kolejna inwestycja, rewitalizacja terenu wokół szpitalnych budynków. Ziemiany jest układ komunikacyjny, powstają nowe parkingi, tężnia dla pacjentów czy siłownia pod chmurką dla osób rehabilitowanych.

Będą kolejne inwestycje w Szpitalu Uniwersyteckim

Jak dodaje prezes szpitala, to jeszcze nie koniec zmian. Szpital przygotowuje się do budowy Lubuskiego Centrum Onkologii (pieniądze z Funduszu Medycznego) i remontu tzw. budynku L, w którym mieściła się przed przeprowadzką do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – porodówka.

- To super, że budynki szpitala zostały ocieplone, wyglądają lepiej. Ale uważam, że bardzo ważny byłby generalny remont sal. Niektóre wyglądają przygnębiająco. Nawet drzwi ciemne, brązowe, stare wpływają na pacjentów dołująco – mówi Romana Bawolska. - Poza tym to przechodzenie wszystkich na badania przez oddział też nie sprzyja spokojowi. Pacjenci dziś powinni mieć komfortowe warunki jak na XXI wiek przystało, jedno, dwuosobowe pokoje z łazienkami, jasne i nowoczesne. To też wpływa na leczenie tak jak i empatia ze strony personelu medycznego.

