Ogień pojawił się nocą. Rodzina z Bobrowic zbiera pieniądze na odbudowę domu (sndr)

Do pożaru doszło nocą w piątek 1 marca. To właśnie wtedy ogień pojawił się na terenie jednej z posesji w Bobrowicach (powiat krośnieński). Teraz pięcioosobowa rodzina potrzebuje wsparcia, by odbudować to, co zniszczył żywioł i móc mieszkać w godnych warunkach.