Oko w oko z dzikimi zwierzętami w Lubuskiem. Wchodzą wprost pod obiektyw. Tych ujęć nigdzie nie zobaczycie! | FILM, ZDJĘCIA Michał Korn

Fotopułapki to profesjonalne urządzenia wykrywające ruch i rejestrujące to, co dzieje się w ich otoczeniu. Służą do badań i obserwacji m.in. zwierząt leśnych pokazując je w naturalnym otoczeniu. Dzięki doskonałej jakości nagraniom możemy podziwiać leśnych przyjaciół mieszkających w lubuskich lasach, tuż obok nas. Zobaczcie zdjęcia i filmy, które dostaliśmy od RDLP w Zielonej Górze. Coś pięknego!