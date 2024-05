Zielonogórscy radni wybiorą przewodniczącego i wraz z prezydentem złożą ślubowanie

To pierwsza sesja po wyborach

Na ten moment czekano z niecierpliwością od momentu wyboru nowej rady miasta. Jak będzie wyglądała sesja? - Tak jak każda inauguracyjna, otwierająca kadencję - mówi nam Jacek Budziński, który nieprzerwanie zasiada w radzie miasta już 22 lata i jest jednym z najdłużej pracujących w niej radnych. - Najpierw odbierzemy zaświadczenia. Bez tego nie moglibyśmy wybrać przewodniczącego rady. Potem złożymy ślubowanie i zostanie zaprzysiężony nowy prezydent.

I na tym właściwie skończy się pierwsza sesja rady miasta i rozpocznie się rządzenie miastem. Wybory w Zielonej Górze wygrała Koalicja Obywatelska. Wprowadziła do rady 14 radnych, co daje bezwzględną większość i komfort podejmowania decyzji w 25-osobowej radzie. Prezydentem również został reprezentant tej formacji Marcin Pabierowski. Układ sił w radzie jest więc prosty i jednoznaczny. Wszystkie karty są w rękach KO, co daje komfort rządzenia, ale również składa całą odpowiedzialność za miasto na barki tej jednej formacji.