„Nie można popełniać tylu błędów”. Komentarze po lubuskich derbach

Szymon Woźniak (Stal Gorzów, zdobył 11+2 pkt.): - Komunikacja w naszym zespole była świetna, docierały do nas w parkingu informacje, czy idziemy w dobrą stronę. To nam się zaczęło układać w logiczną całość i później zaskoczyło. Ten, który szedł w dobrą stronę, nie zepsuł tego. Każdy dorzucił niebywale cenne punkty. Wynik wygląda dobrze, bo skończyło się osiem punktów do przodu, a przecież długo był remis. Tylko trzy ostatnie wyścigi dały nam przewagę. Zadecydowały dobre korekty.

Piotr Pawlicki (Falubaz Zielona Góra, zdobył 10 pkt.): – Jest zawód, wkurzenie. Trzeba uznać wyższość rywala. W końcówce meczu gorzowianie dobrze dopasowali swoje motocykle. Stal jest doświadczona, ma dobrych zawodników, jeżdżących w Grand Prix. Nie powinniśmy popełniać dziś tylu błędów, a one się niestety przytrafiały, i w ustawieniach i na torze. Bierzemy to „na klatę”, szykujemy się do następnego meczu. To już jest za nami. Sezon trwa, jest długi, nie składamy broni.

