Opuszczona baza atomowa w Lubuskiem. Mroczne miejsce w środku lasu. Przechowywano tutaj ładunki nuklearne! Anna Moyseowicz

Nie wszyscy w to uwierzą, ale to najszczersza prawda: w Lubuskiem była kiedyś tajna baza atomowa. Jej pozostałości są do dziś. To niebezpieczne i mroczne miejsce schowane w lesie... Gdzie dokładnie?