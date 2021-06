Ostrzeżenie IMGW dla województwa lubuskiego. Żar będzie lał się z nieba. Uważajcie na siebie!

NOWE Wspaniały dom Kamila Grosickiego. Piłkarz nie gra na Euro, ale mieszka wyjątkowo. Zobacz prywatne zdjęcia! 16.06

Kamil Grosicki nie gra na Euro 2020. Wieloletni podstawowy zawodnik naszej reprezentacji ostatniego sezonu nie zaliczy do udanych, przez co nie dostał powołania do kadry. Piłkarz mający za sobą 80 meczów w reprezentacji chętnie pokazuje, jak wygląda jego prywatne domowe życie. Grosicki żyje wspólnie z ukochaną i córeczką.